美 이르면 이번주부터 4차 접종 시작…일부 면역 저하자 대상

[아시아경제 권재희 기자] 미국에서 이르면 이번주부터 코로나19 4차 백신 접종이 시작될 전망이다.

대상은 면역력이 약한 일부 환자가 될 것으로 보인다.

9일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 미 질병통제예방센터(CDC)는 지난해 8월 부스터샷 접종 이후 5개월이 지난 이번주부터 네 번째 백신을 맞을수 있도록 승인했다.

CDC는 지난해 8월13일 면역체계가 손상되거나 면역력이 약한 환자들을 대상으로 화이자와 모더나 백신을 맞을 수 있도록 했다.

다만 CDC는 이를 부스터 샷(추가 접종)이 아니라 2회 주사로 이뤄지는 완전 예방 접종을 보완하는 조치로 간주했다.

CDC는 지난주 화이자와 모더나 백신의 부스터 샷 접종 간격을 6개월에서 5개월로 단축했다.

CDC에 따르면 미국에는 약 700만 명의 면역 결핍 환자가 있는 것으로 추산된다.

다만 NYT는 "부스터 샷을 맞을 면역 저하자가 어느정도 규모인지는 불확실하다"고 전했다.

앞서 미국에선 코로나19 오미크론 변이가 확산하면서 장기 이식 수술 등으로 면역 억제제를 복용한 일부 환자들이 CDC 인가 없이 4차, 5차 백신을 맞는 사례가 보고되기도 했다.

