LG헬로비전, 경희대와 지역 스마트 문화관광 활성화 협력한다

[아시아경제 구은모 기자] LG헬로비전은 경희대 스마트관광연구소와 손잡고 지역 중심 스마트 문화관광을 활성화하는 내용의 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다.

LG헬로비전은 이번 협약을 계기로 메타버스로 떠나는 지역 여행, 홀로그램으로 보는 지역 문화유산, 미디어파사드로 즐기는 지역 축제 등 국내외 관광객을 위한 스마트 문화관광 서비스 확산을 추진한다. 양측은 ▲산·관·학 협력 모델 구축 ▲스마트 문화관광 인식 제고 ▲지역 문화관광 콘텐츠 개발을 위해 상호 협력하기로 합의했다.

먼저 양측은 지역별 산관학 협력 거점을 구축에 주력한다. 지자체·관공서 등에 맞춤형 컨설팅과 솔루션을 제공해 스마트 문화관광에 대한 인식을 제고하고 첨단 관광 인프라 확대에 적극 나서도록 할 계획이다.

지역 특색을 반영한 새로운 문화관광 콘텐츠 개발도 추진한다. 지역 문화유산, 축제 등 차별화된 관광 자원을 발굴·육성한다. 이를 메타버스·홀로그램·미디어파사드 등 최신 디지털 기술과 접목해 각 지역마다 관광객들에게 색다른 경험을 제공하는 환경을 만들 예정이다.

박은정 LG헬로비전 미디어사업담당 상무는 “이번 협력의 목적은 스마트 문화관광 활성화로 지역 경제·사회에 활력을 불어넣는 것”이라며 “산관학 협업을 주도해 국내외 관광객을 지역으로 유인할 문화관광 콘텐츠와 서비스 개발에 힘쓰겠다”고 말했다.

