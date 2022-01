[e공시 눈에 띄네] 코스피-5일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ SK가스=터키 유라시아 해저터널 사업 지분 매각 검토 중이나 확정된 바 없음

◆ 조일알미늄=롯데알미늄과 1595억원 규모 2차전지 양극박 소재 공급계약 체결

◆ 이엔플러스='리튬이차전지용 코어쉘 구조를 갖는 양극활물질의 제조방법' 특허 취득

◆ 영풍제지=최대주주 그로쓰제일호투자목적주식회사, 삼일회계법인 매각주간사로 선정해 매각 추진 중이나 구체적으로 확정된 바 없음

