[클릭e종목]"하이트진로, 저가 매수 기회"

[아시아경제 송화정 기자]하나금융투자는 6일 하이트진로 하이트진로 000080 | 코스피 증권정보 현재가 29,900 전일대비 400 등락률 -1.32% 거래량 181,462 전일가 30,300 2022.01.05 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"하이트진로, 거리두기·맥주 점유율 부진…목표가 20%↓"[클릭 e종목]F&B 패자부활전 '비중확대'…실적 모멘텀 부각 톱픽은거리두기 강화에 주류株 '비틀' close 에 대해 단기적으로는 손익에 대한 기대감을 낮춰야 하나 올해 총수요 회복 가능성을 감안할 때 저가 매수 기회라고 보고 투자의견 '매수'와 목표주가 4만8000원을 유지했다.

하나금융투자는 하이트진로의 지난해 4분기 실적을 연결기준 매출액 5396억원, 영업이익 331억원으로 추정했다. 이는 전년 동기 대비 4.4%, 38.7% 증가한 수치다. 국내 맥주 매출액은 6.3% 감소할 것으로 예상되나 소주 매출액은 5.0% 증가할 것으로 전망된다. 심은주 하나금융투자 연구원은 "10~11월은 B2B(기업간 거래) 채널이 회복 양상을 나타내면서 판매 호조를 보였던 것으로 파악된다"면서 "오미크론이 출현한 12월이 관건이나 전년 낮은 베이스 감안 시 12월에도 유사한 기조가 이어졌을 것"이라고 설명했다.

하이트진로의 주가는 오미크론 출현으로 최근 두 달간 10.6% 하락했다. 올해는 주류 총수요가 회복되며 하이트진로에도 기회 요인이 있다는 의견이다. 심 연구원은 "지난해 주류 총수요는 강도 높았던 사회적 거리두기로 전년 대비 두 자리수 감소할 것으로 예상되며 지난 2년 동안 총수요 감소폭은 20%를 상회한다"면서 "부스트샷 접종이 본격화된 점을 감안할 때 올해 주류 총수요는 전년 대비 회복할 공산이 크다"고 분석했다. 하나금융투자는 하이트진로의 올해 연결 매출액 및 영업이익을 각각 2조3975억원, 2083억원으로 추정했다. 이는 전년 동기 대비 각각 8.7%, 20.0% 증가한 수치다. 하이트진로의 국내 맥주 및 소주 매출액은 각각 15.3%, 6.0% 증가할 것으로 추정된다. 심 연구원은 "단기적으로 손익에 대한 기대감은 낮춰야 할 것으로 판단되나 올해 총수요 회복 가능성을 생각하면 저가 매수 기회"라며 "연중 낮은 베이스를 감안할 때 편안한 전년 대비 증익 흐름을 기대할 수 있을 것"이라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr