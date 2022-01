[포토] 윤석열 결국 출근도 안해

[아시아경제 윤동주 기자] 김종인 국민의힘 총괄선대위원장에서 시작되며 쫓기듯 김병준 상임선대위원장과 김기현 원내대표 등 4인의 공동선대위원장, 임태희 총괄상황본부장을 비롯해 김한길 새시대준비위원장까지 릴레이 사의 표명이 이어지면서 국민의힘은 당 안팎에서는 '쿠데타'라는 표현까지 등장하며 큰 혼란에 빠졌다.

김 위원장은 윤석열 국민의힘 대선후보와 사전에 이야기가 진행되지 않은 채 선대위 전면개편 방침을 알렸다. 윤 후보는 당황한 듯 예정된 일정을 취소한 채 숙고에 들어갔고 "선거와 관련 여러 가지 일들에 대해 많은 분들이 걱정하시는데 그것은 오롯이 후보인 제 탓"이라고 사과를 하게 됐다.

윤 후보는 4일 현재 중앙당사에 모습을 드러내지 않고 있다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr