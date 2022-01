이주열 "금융권, 자영업자 중심 신용위험 확대 가능성 대비해야"

'2022년 범금융권 신년사'

[아시아경제 장세희 기자]이주열 한국은행 총재가 철저한 리스크 관리에 힘써야 한다고 당부했다.

이 총재는 4일 '2022년 범금융권 신년사'를 통해 "금융완화 조치의 정상화 과정에서 과도한 레버리지와 업황 부진에 직면해 있는 일부 가계 및 자영업자를 중심으로 신용위험이 확대될 가능성이 있다"고 밝혔다.

그러면서 "대내외 불확실성이 매우 높은 상황에서 이러한 내부 취약 요인은 금융시스템의 약한 고리로 작용할 수 있는 만큼 더욱 예의주시하면서 잠재적 위험에 대비해 나가야 한다"고 덧붙였다.

이 총재는 우리 경제의 가장 큰 위협요인으로 '코로나 변이 확산'을 꼽았다. 그는 "글로벌 인플레이션 압력 증대와 이에 따른 주요국의 통화정책 정상화, 중국의 경제성장 둔화 가능성 등 대외 리스크 우려도 커지고 있다"며 "팬데믹 이후 부채 누증, 자산 불평등과 같은 우리 경제의 구조적 취약성이 한층 심화됐다"고 밝혔다.

이 총재는 이어 "금융부문의 디지털 경쟁력 확보는 미래 금융의 필요조건인 동시에 안정적 금융 시스템 구축과도 직결되는 중요한 과제라는 점을 유념해야 한다"고 강조했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr