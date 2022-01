이런 술은 어때? ‘드링킷’ 주류 일기 모음

취하기 좋은 요즘 같은 날 마시기 제격인 술들

매주 금요일, 드링킷의 인스타그램에서 만나볼 수 있는 주류 일기. 다양한 주종을 신상, 혹은 SNS에서 눈길을 끈 제품 등으로 선정해 에디터가 직접 맛보고 소개하는 코너다. 그래서 애주가라면(특히 맥덕) 드링킷에서 소개하는 주류들을 진작에 마셔봤을 수도 있고, 술을 잘 알지 못하는 술알못이라면 에디터들의 코멘트를 보고 마셔볼 주류를 고르기도 할 것이다. 특히 최근에는 더 재밌는 컬래버레이션 소식이 잦았다. 주류 매대 앞에 서면 행복한 고민과 함께, 과연 먹어봐도 될 것인지에 관한 심각한 고민이 동시에 드는 이유다. 끊이지 않는 합작 소식을 전하는 곰표와 한강주조가 만나 탄생한 포문 막걸리, 불닭볶음면이 맥주와 만났다? 불닭망고에일, 즐겨먹던 아이스크림이 막걸리를 만났을 때, 바밤바밤 막걸리! 이렇게 최근 드링킷 인스타그램에 소개됐던 주류 3종을 한자리에 모셨다. 인스타그램에서 못다한 이야기, 이제 시작한다.

표문 막걸리

탄산이 적고 부드러워, 막걸리 특유의 목 따가움을 싫어하는 이들에게 추천하고픈 막걸리다. 과하지 않은 탄산감과 고소하면서 달달한 끝 맛이 좋다. 느린 마을 막걸리처럼 묵직한 바디감은 아니지만, 그렇다고 아주 가벼운 맛은 아니다. 기름진 파전과 함께 페어링 해볼 것을 추천한다.

- 도수 : 6%

불닭망고에일

맥주가 맵느냐고? 사실 그렇지 않다. 불닭 볶음면의 매콤함을 잡아줄 맥주다. 매콤한 음식을 먹다가 탄산이 강한 음료나 술을 먹으면 더 맵게 느껴질 때가 있을 것이다. 이를 감안해 탄생한 달콤하면서도 탄산이 강하지 않은 에일 종류의 맥주이다. 다만, 과실주처럼 진하게 달콤하지는 않다. 망고의 향과 맛이 은은하게 느껴지는 정도로, 달콤 쌉싸름한 매력이 뿜어져 나온다. 불닭 볶음면만 먹기 아쉬운 저녁, 불닭 맥주를 함께 즐겨보자.

- 도수 : 5.8%

바밤바밤 막걸리

바밤바는 거꾸로 해도 바밤바…! 식혜 음료수와 비슷한 질감의 막걸리다. 바밤바 아이스크림을 녹인 맛 그 자체인데, 여느 알밤 막걸리보다 조금 더 달콤한 맛을 보여준다. 타이거나 예거 맥주와 같은 라들러 맥주와 비슷한 느낌. 막걸리 맛이 진하지 않아서 술술 들어간다. 호불호 없이 누구나 맛있게 마실 수 있는 맛이니 술알못에게도 강력 추천! 단독으로 마셔도 부담 없이 마실 수 있다.

- 도수 : 4%

