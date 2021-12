[아시아경제 공병선 기자] 삼호개발 삼호개발 010960 | 코스피 증권정보 현재가 5,140 전일대비 40 등락률 +0.78% 거래량 51,144 전일가 5,100 2021.12.30 14:30 장중(20분지연) 관련기사 반토막 계좌 구원할 “대선주자 1위” 관련 황금주! 딱! 말씀드립니다삼호개발, 174억 규모 고속도 공사 수주삼호개발, 354억원 규모 공사 수주 close 은 태영건설 태영건설 009410 | 코스피 증권정보 현재가 10,550 전일대비 150 등락률 +1.44% 거래량 52,125 전일가 10,400 2021.12.30 14:30 장중(20분지연) 관련기사 작년 중대재해 발생 등 '산재불량' 사업장 1243곳…GS·롯데·태영건설 4년 연속태영건설, 총 1005억 규모 채무보증 결정태영건설, 1110억 규모 판교 제2테크노밸리 신축공사 수주 close 과 561억원 규모의 호남고속철도 2단계 제5공구 건설사업 수주 계약을 체결했다고 30일 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 15.43% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr