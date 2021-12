오미크론 확산…전세계 코로나 확진 일주일새 11% 증가

[아시아경제 이창환 기자] 오미크론 변이 확산으로 전 세계적으로 코로나19 확진자 수가 빠르게 늘어났다.

29일(현지시간) 외신에 따르면 세계보건기구(WHO)에 지난 20∼26일 한 주간 보고된 코로나19 전 세계 신규 확진자 수는 499만명으로 전주 대비 11% 증가했다.

대륙별로는 유럽이 284만명으로 절반 이상을 차지했고, 미주가 148만명이다. 전주 대비 증가율은 각각 3%, 39%로 미주 지역의 확산 속도가 매우 빠른 것으로 나타났다.

미주에서도 미국의 확진자가 118만명으로 절대다수를 차지했다. 전주 대비 증가율은 34%였다.

확진자 수가 크게 늘어난 것과는 반대로 해당 기간 전 세계적인 코로나19 사망자 수는 4만4680명으로 전주 대비 4% 감소한 것으로 보고됐다.

WHO는 오미크론 변이의 전반적인 위험도는 여전히 매우 높다면서 세계적으로 우세종인 델타 변이보다 확산 속도가 매우 빠르다고 밝혔다.

