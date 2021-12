[아시아경제 최대열 기자] 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 16,150 전일대비 200 등락률 +1.25% 거래량 523,512 전일가 15,950 2021.12.29 15:30 장마감 관련기사 작년 중대재해 발생 등 '산재불량' 사업장 1243곳…GS·롯데·태영건설 4년 연속[단독] 현대제철·동국제강·대한제강, 철근 증설 일제히 검토동국제강, 아동 위한 '사랑의 김치' 전달 close 은 장승익씨가 장내매수로 8만9430주를 사들여 보유주식이 35만주로 늘었다고 29일 공시했다. 장씨는 장세주 동국제강 회장의 아들로 대주주와 특수관계인 지분율은 26.25%로 소폭 늘었다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr