美, 확진자 격리기간 10일→5일 단축(종합)

부스터샷 맞은 접촉자는 격리 면제

[아시아경제 조현의 기자] 미국 보건당국이 코로나19 확진자의 격리 기간을 기존 10일에서 5일로 단축할 것을 권고했다. 접촉자의 격리 여부는 부스터샷(추가접종) 접종 여부에 따라 면제했다.

미국 질병통제예방센터(CDC)는 27일(현지시간) "확진자의 전염력은 증상 발현 이전인 감염 첫 이틀 동안 가장 크다는 증거가 늘어나고 있다"며 이같이 밝혔다.

새 권고에 따르면 확진자는 백신 접종 여부와 관계없이 5일간 격리를 해야 한다. 격리 기간 이후 증상이 있을 시 건강 상태가 회복될 때까지 집에서 지낸 뒤 회복 시점을 기점으로 5일간 마스크를 써야 한다.

증상이 없으면 격리 해제 후 최소 5일간 마스크를 착용해야 한다. CDC는 "다른 사람과 있을 때 반드시 마스크를 써야 한다. 심지어 집에 있을 때도 마찬가지다"라고 강조했다.

감염자와 접촉한 사람은 백신 접종 여부에 따라 격리가 완화되거나 면제된다. 부스터샷을 맞은 사람은 격리를 하지 않되 10일간 마스크를 착용해야 한다. 백신 미접종자나 1~2차 접종자는 확진자 접촉 후 5일간 격리한 뒤 추가로 5일간 마스크를 써야 한다.

이번 결정은 최근 오미크론 변이 확산세에 대응하기 위해서다. 확진자가 크게 늘면서 격리에 들어가는 사람들이 급증하자 의료보건시스템과 항공업계에 혼선이 초래됐기 때문이다.

CDC는 지난 23일 의료부담 가중을 해소하기 위해 무증상 의료기관 종사자의 격리 기간을 기존 10일에서 7일로 단축했다. 새 권고는 이 조치를 일반 국민으로 확대 적용한 것이다. 월스트리트저널(WSJ)은 "새로운 지침으로 인해 사람들이 일터나 상점, 공공장소에 복귀할 수 있는 시점이 앞당겨졌다"고 말했다.

새 지침은 강제가 아닌 권고사항이다. 주마다 상황에 따라 공무원과 근로자에 대한 적용 여부를 결정할 수 있다. CNBC는 "지난주 뉴욕주(州)가 CDC의 의료기관 종사자의 격리 기간 단축 결정 후 다른 필수 업종에 대한 격리 기간도 줄이겠다고 했는데 다른 주 역시 이같은 행렬에 동참할 가능성이 높아졌다"고 내다봤다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr