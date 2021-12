[클릭 e종목] SK디앤디, 지배구조 개편 효과 기대

[아시아경제 황준호 기자] 하이투자증권은 SK디스커버리 SK디스커버리 006120 | 코스피 증권정보 현재가 47,250 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 47,150 2021.12.27 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-21일SK디스커버리, SK디앤디 주식 2828억원어치 매입(종합)SK디스커버리, SK디앤디 주식 2828억원에 취득 close 가 자회사인 SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 131,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 136,000 2021.12.27 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 "ESG는 도약의 발판"…SK가스, ESG 마스터플랜 본격 추진[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일SK가스, 청록수소 생산 '씨-제로' 투자…수소시장 선점 가속화 close 가 가지고 있던 SK디앤디 SK디앤디 210980 | 코스피 증권정보 현재가 31,150 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 31,150 2021.12.27 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-21일SK디스커버리, SK디앤디 주식 2828억원어치 매입(종합)SK디스커버리, SK디앤디 주식 2828억원에 취득 close 의 지분 매입을 결정함에 따라, 사업 확장이 기대된다며 목표주가를 4만6000원으로 유지했다.

SK디스커버리는 지난 21일 자회사인 SK 가스가 보유한 SK디앤디의 주식 34.1%을 시간외대량매매를 통해 매입하기로 결정했다. 인수가격은 약 2828억원으로 관련 법령 등에 따라 거래일 종가에 20%의 경영권 프리미엄을 적용했다.

이에 따라 SK디스커버리는 공정거래법상 손자회사의 사업 제약이 해소됐다. 하이투자증권은 이를 통해 다양한 파트너쉽 확보를 통한 적극적 사업 확대에 나설 수 있게 됐다고 봤다. IT기술을 기반으로 빅데이터나 인공지능 기술을 접목해 고객에 맞는 다양한 정보를 제공하는 서비스인 프롭테크(Proptech) 사업의 추진력이 더해질 수 있으며, 신재생에너지 분야에서도 기존에 수행하고 있는 풍력, 태양광, ESS 사업 등에서 다양한 파트너쉽을 확보하면서 사업 기회를 확대시킬 수 있을 것으로 예상했다.

이상헌 하이투자증권 연구원은 "그린뉴딜 정책 등으로 신재생에너지 시장이 성장하는 환경 하에서 SK디스커버리는 연료전지, 풍력, 태양광 등 신재생에너지 디벨로퍼로 거듭나면서 밸류 상승을 이끌 수 있을 것"이라고 전망했다.

