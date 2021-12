김건희 '대국민 사과'에…與 "진정성 없다" vs 野 "용기 긍정" (종합)

김건희씨 '허위 이력 의혹' 두고 직접 사과

"경력 부풀린 적 있었다…모든 것이 제 불찰"

"의혹 해소 안돼", "사과쇼" 與 반발

野 "오늘 용기…위축되지 말았으면"

[아시아경제 임주형 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보의 부인 김건희씨가 이른바 '허위 이력 의혹'에 대해 직접 사과했다. 자신에 대한 논란이 윤 후보의 '가족 리스크'로 번지는 것을 방지하기 위함인 것으로 보인다. 그러나 김씨의 사과를 두고 정치권의 반응은 엇갈리고 있다. 여당은 "의혹은 여전하다"라며 반발한 반면, 국민의힘에서는 '용기 있는 행동'이라며 긍정적인 평가가 나왔다.

김씨는 26일 오후 3시 서울 여의도 국민의힘 당사에서 기자회견을 열고 "잘못된 저 김건희를 욕하시더라도 그동안 너무 어렵고 힘든 길을 걸어온 남편에 대한 마음만큼은 거두지 말아주시길 간곡히 부탁드린다"라고 고개를 숙였다.

그동안 제기됐던 허위 이력 의혹에 대해서는 "일과 학업을 함께하는 과정에서 제 잘못이 있었다"라고 시인했다.

이어 "잘 보이려고 경력을 부풀리고 잘못 적은 것도 있었다"라며 "그렇게 하지 말았어야 했는데 돌이켜보니 너무나 부끄러운 일이었다. 모든 것이 제 잘못이고 불찰"이라고 거듭 사과했다.

김씨는 "부디 용서해달라. 진심으로 사죄의 말씀을 드린다"라며 "저 때문에 남편이 비난받는 현실에 너무 가슴이 무너진다. 과거 잘못을 깊이 반성하고 국민의 눈높이에 어긋나지 않도록 조심하겠다"라고 강조했다.

그러나 김씨의 이같은 사과를 두고 더불어민주당에서는 "의혹은 여전하다"라며 지적했다.

남영희 민주당 선거대책위원회 대변인은 이날 브리핑에서 "그동안 제기됐던 김건희씨의 문제에 대한 국민의 의혹이 해소되지 않았다"라면서 "오늘의 사과가 윤석열 후보 부부의 진심이길 기대한다"라며 이같이 말했다.

같은 당 장경태 의원 또한 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "남편한테 사과한 '김건희 대국민 사과쇼'"라며 "김건희 씨는 대국민 사과 기자회견을 열었지만, 악어의 콧물을 흘리며 진정성 없는 사과쇼만 보여줬다"라고 질타했다.

윤 후보의 입장을 촉구하는 목소리도 나왔다. 정청래 민주당 의원은 페이스북에 쓴 글에서 "아내 김건희씨의 허위 학력, 경력 의혹은 범죄입니까. 아닙니까. 범죄 혐의가 인정된다면 처벌 수위는 어느 정도입니까. 형량은 어느 정도가 적당합니까"라고 윤 후보를 향해 답변을 요구했다.

반면 국민의힘에서는 '용기 있었다'라는 평가가 나왔다.

이준석 국민의힘 대표는 이날 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "후보자의 배우자가 대중적으로 행보를 했을 때 기존에 상대 당의 의혹 제기나 본인이 원하지 않는 시간과 장소에서 언론에 포착되었을 때의 모습보다는 훨씬 나을 것이라고 이야기한 적이 있다"라고 운을 뗐다. 직접 나서 국민 앞에 고개를 숙인 김씨의 행보를 긍정적으로 평가한 것으로 풀이된다.

이어 "후보자의 배우자가 위축되지 않고 본인의 원래 성격대로 솔직하고 담담하게 선거 승리를 위해 필요한 역할을 했으면 한다"라고 김씨를 격려했다.

그러면서 "후보 배우자의 오늘 용기는 각자가 보기에 다소 아쉬운 점이 있더라도 긍정적으로 평가했으면 좋겠다"라고 덧붙였다.

