IMF "韓 경제규모 3년 연속 세계 10위 유지 전망"

26일(현지시간) 국제통화기금(IMF)의 세계경제 전망 자료에 따르면 한국의 올해 명목 국내총생산(GDP)는 미 달러 기준 1조8239억 달러(약 2166조8000억원)로, 세계 191개국 중 10위에 해당하는 규모다.

내년 한국의 GDP는 1억9077억 달러(약 2266조3000억원)로, 역시 세계 10위를 차지할 것으로 예상됐다.

IMF의 전망대로라면 한국은 지난해부터 내년까지 세계경제 순위 10위를 3년 연속 유지하게 된다.

한국의 GDP 순위는 2005년 10위를 기록한 이후 줄곧 10위권 밖에 머물다 2018년에야 비로소 10위에 올랐다. 하지만 이듬해인 2019년 12위로 두 계단 하락했다가 지난해 다시 10위를 탈환했다.

한국이 올해와 내년 10위를 유지할 수 있는 것은 코로나19 사태의 충격 속에서도 준수한 경제 성장을 이어갈 것으로 보이기 때문인 것으로 풀이된다.

한편 IMF의 올해와 내년 한국의 성장률 전망치는 4.3%와 3.3%로, 세계경제 성장률 전망치인 5.9%와 4.9%와 비교하면 크게 뒤지지 않는 수준이다.

