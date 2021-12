[아시아경제 이관주 기자] 블루베리 NFT 블루베리 NFT 044480 | 코스닥 증권정보 현재가 4,205 전일대비 5 등락률 +0.12% 거래량 763,078 전일가 4,200 2021.12.24 15:30 장마감 관련기사 블루베리NFT, ‘스포티움 프로젝트’ 리버투스 투자 유치블루베리NFT "주재범 작가 '모나 바이러스' 최고가 9.8 이더리움 낙찰"블루베리NFT, '스탠 바이 비' 마켓플레이스서 경매…"지정가 판매 작품 완판" close 는 경영권 강화 목적으로 경남제약 주식 247만2273주를 취득했다고 24일 공시했다. 취득금액은 90억2379만6450원으로, 지분비율은 22.89%다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr