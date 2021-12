이디야커피, 딸기 음료 4종·베이커리 3종 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 이디야커피는 딸기 음료 4종과 딸기 베이커리 3종을 출시한다고 22일 밝혔다.

딸기 음료는 ▲딸기 라떼 ▲생딸기 토핑이 듬뿍 올라간 생딸기 연유 플랫치노 ▲생딸기 피치 히비스커스 ▲생딸기 피치 루이보스다.

베이커리 3종은 ▲생딸기 연유 브레드 ▲생딸기 와플 ▲생딸기 크로플로 구성된다. 생딸기 연유 브레드는 향긋한 생딸기, 달콤한 연유와 딸기 시럽으로 마무리한 허니 브레드다. 생딸기 와플은 벨지움 와플에 생딸기를 올리고 아이스볼과 플로팅 크림으로 풍미를 더했다. 생딸기 크로플은 버터의 풍미가 가득 느껴지는 크로플 두장에 라운드볼, 휘핑 크림과 함께 생딸기를 올린 시즌 한정 디저트다.

이디야커피는 신제품 출시 기념 더블 적립 이벤트와 할인 이벤트를 진행한다. 딸기 신제품 음료를 구매하고 이디야멤버스 적립하는 고객 대상으로 내년 1월 5일까지 2주간 스탬프를 두 배로 적립해주고, 1월 12일까지 3주간 딸기 베이커리 1000원 할인쿠폰을 제공한다. 할인쿠폰은 음료 구매일 기준으로 차주 월요일 멤버스 앱 쿠폰함을 통해 확인 가능하다.

