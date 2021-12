[아시아경제 이민지 기자] DGB금융지주 DGB금융지주 139130 | 코스피 증권정보 현재가 9,700 전일대비 170 등락률 -1.72% 거래량 416,535 전일가 9,870 2021.12.20 15:30 장마감 관련기사 증시 관망 속…5% 이상 초고배당 기업 노려라지방은행株 목표가 올리는 증권가...역대급 실적 지속 여파[클릭 e종목]"DGB금융, 3분기 깜짝 실적...4분기 더 좋다" close 의 자회사인 대구은행은 1주당 808원의 현금배당을 결정했다고 20일 공시했다. 배당금총액은 1099억8900만원이다.

