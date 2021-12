해성옵틱스, 지오소프트 지분 10% 인수…모빌리티·메타버스 사업 진출

[아시아경제 임정수 기자] 광학 기업 해성옵틱스 해성옵틱스 076610 | 코스닥 증권정보 현재가 1,085 전일대비 10 등락률 -0.91% 거래량 601,874 전일가 1,095 2021.12.20 10:01 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제해성옵틱스 “11월 OIS사업 흑자 전환”“카카오” 물리신 분! 해결책 드립니다. close 가 지리정보(GIS) 및 위치기반(LBS) 솔루션 전문 기업 ㈜지오소프트 지분 10%를 인수한다. 카메라 등의 광학 기기 핵심 수요처가 될 모빌리티와 메타버스 사업에 본격적으로 진출하기 위해서다.

해성옵틱스는 20일 GIS와 LBS 자체 솔루션을 보유한 지오소프트 지분 10%를 인수하기로 했다고 밝혔다. 해성옵틱스에 따르면 지오소프트는 국내 지도 데이터 및 도로망 데이터를 보유하고 LBS 플랫폼에 대한 원천 기술을 보유하고 있다. 이 기술을 이용해 20여년간 일본에 서비스를 제공해 왔다. 현재 지도 데이터와 3D(3차원) 공간 정보를 기반으로 실제와 동일한 공간 정보를 축출해 '디지털 트윈 플랫폼' 서비스를 구축·개발 중이다.

해성옵틱스는 지분 인수를 통해 전기선박 관제, 충전 플랫폼 구축 사업에 속도를 낼 계획이다. 최근 GIS/LBS 사업 부문을 신설해 MaaS(서비스형미래모빌리티) 기반의 차량관제 시스템을 개발하고 있다. 그 동안 축적한 카메라 모듈 기술과 GIS/LBS 기반 기술을 융합해 육상, 해상, 항공, 철도 등을 아우르는 모빌리티 통합 관제 서비스 시행을 모색한다는 계획이다.

또 3D 라이다 기술을 활용해 실내 공간 맵을 자동으로 생성하고, GPS로부터 수신이 불가능한 실내에서의 위치 정보를 측정하는 실내 측위 시스템(IPS)을 개발해, 실내와 실외 공간이 통합된 통합 디지털 맵 기반의 서비스 개발을 추진한다. 향후 이를 기반으로 디지털 트윈과 XR 기술이 결합된 메타버스 시장에 진출한다는 계획이다.

지분 인수 자금은 3자 배정 유상증자를 통해 마련했다. 해성옵틱스는 최근 신규 사업 및 기존 사업 역량의 강화를 위해 270억원 규모의 제 3자 배정 유상증자를 추진해 지난 15일 자금 조달을 완료했다. 이 중 130억원을 타법인 증권 취득 자금으로 사용하기로 한 바 있다.

해성옵틱스 관계자는 "지오소프트 지분 인수를 통해 지난 10월 휴맥스모빌리티, 일렉트린과 체결한 친환경 전기 선박 플랫폼 업무 협약 진행에 박차를 가할 것"이라며 "이번 인수가 GIS와 LBS 사업 영역 확대에 중요한 전환점인 것과 동시에 그 입지를 더욱 공고히 하는 계기가 될 것"이라고 자신했다. 이 관계자는 '미래 카메라의 주 수요처가 될 모빌리티 및 메타버스 산업에 본격 진출해 미래 먹거리를 준비하는 일에도 최선을 다하겠다"고 말했다.

