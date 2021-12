래몽래인 수요예측 흥행 성공… 공모가 상단 초과 1만5000원 확정

[아시아경제 류태민 기자] 콘텐츠 제작사 래몽래인 래몽래인 200350 | 코넥스 증권정보 현재가 25,150 전일대비 550 등락률 +2.24% 거래량 9,316 전일가 24,600 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"래몽래인, 연간 제작편수 1.7배 상향...수익성 개선세 지속 전망"한국거래소, 2021 코넥스 미래형 신산업 릴레이 비대면 IR 개최래몽래인, MBC와 76억 '더 뱅커' 제작 계약 close 은 공모가를 희망 공모가 범위(1만1500원~1만3000원) 상단을 초과한 1만5000원으로 최종 확정했다고 17일 밝혔다.

지난 15~16일 진행한 래몽래인의 기관 투자자 대상 수요예측 결과, 전체 공모 물량의 75%인 90만주 모집에 1576건의 국내외기관이 참여했다. 총 신청 주수는 13억9111만3333주로 집계됐으며 최종 경쟁률은 1545.68대 1을 기록했다. 참여건수의 98%가 공모가 상단 이상의 가격을 제시했다.

전량 신주 발행으로 진행된 래몽래인의 공모 금액은 총 180억원이다. 공모를 통해 회사로 유입된 자금은 지식재산권(IP) 확보, 드라마를 포함한 콘텐츠 제작, 작가 계약 등 콘텐츠 기획·개발과 제작 투자에 주로 활용할 계획이다.

김동래 래몽래인 대표는 “빠르게 성장하고 있는 글로벌 OTT시장의 수혜와 회사만의 IP 라이브러리 등이 기관투자자분들에게 긍정적으로 평가받은 것 같다”며 “코스닥 상장 후에는 콘텐츠 연간제작편수를 크게 늘려 다양한 장르와 포맷의 작품을 선보이는 글로벌 콘텐츠 제작사로 거듭날 것”이라고 밝혔다.

래몽래인의 일반투자자 청약은 전체 공모 물량의 25.0%인 30만주를 대상으로 오는 20일부터 21일까지 이틀 간 진행되며 오는 30일 상장 예정이다. 상장 주관사는 IBK투자증권이다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr