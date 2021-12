대한항공-한국관광공사 맞손…국가 관광 산업 발전 협력

[아시아경제 이동우 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 29,200 전일대비 200 등락률 +0.69% 거래량 1,137,514 전일가 29,000 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 내년부터 드론으로 항공기 정비…대한항공, 검사 솔루션 세계 첫 개발코스피 올 영업익 230兆 육박할듯연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은? close 과 한국관광공사는 국가 관광 산업 발전 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 17일 밝혔다.

이날 서울 강서구 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 29,200 전일대비 200 등락률 +0.69% 거래량 1,137,514 전일가 29,000 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 내년부터 드론으로 항공기 정비…대한항공, 검사 솔루션 세계 첫 개발코스피 올 영업익 230兆 육박할듯연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은? close 본사에서 우기홍 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 29,200 전일대비 200 등락률 +0.69% 거래량 1,137,514 전일가 29,000 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 내년부터 드론으로 항공기 정비…대한항공, 검사 솔루션 세계 첫 개발코스피 올 영업익 230兆 육박할듯연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은? close 사장, 안영배 한국관광공사 사장 등 양사 관계자들이 참석한 가운데 진행한 이번 협약은 해외 여행객 유치를 위해 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 29,200 전일대비 200 등락률 +0.69% 거래량 1,137,514 전일가 29,000 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 내년부터 드론으로 항공기 정비…대한항공, 검사 솔루션 세계 첫 개발코스피 올 영업익 230兆 육박할듯연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은? close 의 글로벌 네트워크 및 차별화된 고객 서비스, 한국관광공사의 축적된 관광 노하우 및 양질의 콘텐츠가 시너지 효과 극대화할 방침이다.

협약에 따라 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 29,200 전일대비 200 등락률 +0.69% 거래량 1,137,514 전일가 29,000 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 내년부터 드론으로 항공기 정비…대한항공, 검사 솔루션 세계 첫 개발코스피 올 영업익 230兆 육박할듯연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은? close 은 한국관광공사 외국어 사이트의 각종 데이터를 활용, 외국인들의 관심에 맞는 마케팅 활동으로 실질적인 방한 수요를 확대해 나간다. 스카이패스 회원 소식지, 공식 소셜네트워크서비스(SNS) 채널 및 기내 잡지인 모닝캄에 한국관광공사의 관광명소, 여행지 등 우리나라 관광관련 콘텐츠를 표출해 외국인들의 한국 여행 욕구를 북돋을 계획이다.

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 29,200 전일대비 200 등락률 +0.69% 거래량 1,137,514 전일가 29,000 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 내년부터 드론으로 항공기 정비…대한항공, 검사 솔루션 세계 첫 개발코스피 올 영업익 230兆 육박할듯연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은? close 은 한국관광공사가 제작한 한국관광 바이럴 홍보영상인 '필 더 리듬 오브 코리아'를 기내 주문형오디오비디오로 상영하는 한편 한국관광공사와 함께 대한민국의 국가 브랜드를 알리는 광고 및 콘텐츠를 제작하고 오프라인 여행박람회 공동 참가, 신규노선 공동 개발 등의 협력도 펼쳐나갈 계획이다.

우기홍 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 29,200 전일대비 200 등락률 +0.69% 거래량 1,137,514 전일가 29,000 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 내년부터 드론으로 항공기 정비…대한항공, 검사 솔루션 세계 첫 개발코스피 올 영업익 230兆 육박할듯연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은? close 사장은 이날 MOU 체결식에서 "코로나 이후 회복될 여행 수요가 한국으로 향할 수 있도록 미리 준비해야 한다"면서 "이번 협력이 해외 여행객들의 한국 방문을 유도하고, 위축되었던 항공 및 여행 업계에도 새로운 활력을 줄 것"이라고 말했다.

