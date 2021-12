[아시아경제 박지환 기자] 15일 KT&G KT&G 033780 | 코스피 증권정보 현재가 83,600 전일대비 2,400 등락률 -2.79% 거래량 883,121 전일가 86,000 2021.12.15 10:47 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-14일[클릭 e종목]"KT&G, 미 영업 잠정중단 재무적 영향 크지않아"KT&G, 미국 담배 판매 중단…현지 법인 매출 2463억 규모 close 주가가 약세다. 미국 내 시판중인 궐련담배 판매 중단 소식이 주가에 부정적인 영향을 미친 것으로 풀이된다.

이날 오전 10시29분 기준 KT&G 주가는 전일 대비 2300원(2.67%) 내린 8만3700원에 거래되고 있다.

전날 KT&G는 "미국의 궐련담배의 규제 강화와 시장 경쟁 심화에 따른 미국 사업 재검토 필요성이 발생했다"며 "미국 내 시판 중인 궐련담배 제조·선적·통관 및 현지 도매상에 대한 제품 판매를 중단한다"고 밝혔다.

김혜미 케이프투자증권 연구원은 "최근 고성장세가 돋보였던 해외법인이었다는 점에서 센티먼트(투자심리) 훼손이 불가피하다"고 말했다.

