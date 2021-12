[이번 주 유상증자] 12월 셋째 주 유상증자

[아시아경제 유현석 기자] 이달(12월) 셋째 주에는 토니모리 토니모리 214420 | 코스피 증권정보 현재가 5,650 전일대비 110 등락률 -1.91% 거래량 27,882 전일가 5,760 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-8일토니모리, 1분기 영업손실 19억원…적자지속[기로의 상장사] 4년째 적자 토니모리‥펫푸드 사업자로 변신 close 와 에스트래픽 에스트래픽 234300 | 코스닥 증권정보 현재가 5,600 전일대비 20 등락률 -0.36% 거래량 97,121 전일가 5,620 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 태영건설, 1110억 규모 판교 제2테크노밸리 신축공사 수주[e공시 눈에 띄네]코스닥-14일에스트래픽, 150억원 주주배정 증자 결정 close 이 유상증자를 진행한다.

◆ 토니모리 = 토니모리는 주주배정후 실권주 일반공모를 진행한다. 오는 16일 우리사주조합 청약을, 같은 날부터 17일까지 구주주 청약을 실시한다. 오는 21일부터 22일에는 일반공모청약을 한다.

오는 14일 확정 발행가액이 공고된다. 1차 발행가액은 4920원으로 총 567만주를 발행해 279억원을 조달한다. 발행된 자금 중 109억원은 신규 화장품 라인, 국내 온라인 판매채널, 빅데이터 플랫폼 강화에 사용되며 글로벌 디지털사업부 신설 등의 운영자금에 소모된다. 178억원은 신주인수권부사채(BW) 조기상환청구 대응에 활용할 예정이다.

토니모리는 2006년 설립된 화장품 브랜드샵 전문기업이다. 'Street Culture'라는 브랜드아이덴티티를 확립하고 다양한 연령층을 타겟으로한 기초 및 색조 화장품 판매를 주요 사업으로 영위하고 있다.

◆ 에스트래픽 = 에스트래픽은 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 실시한다. 오는 17일부터 20일까지 구주주 및 초과청약을 진행한 후 22일부터 23일까지 일반공모 청약을 실시한다.

주당 4595원에 총 280만주를 발행해 129억원을 조달한다. 조달한 자금 중 126억원을 전기차 충전 인프라 관련 투자 등 시설자금에 모두 사용한다.

에스트래픽은 지난 2013년 삼성SDS에서 교통 핵심인력들이 관련기술과 특허권 등 도로·철도 교통사업을 갖고 독립하면서 설립했다. 세계 각국에서 도로교통시스템, 철도교통시스템, 요금수납시스템을 구축한 레퍼런스를 보유 중이다. 지난 2017년부터 전기차 충전 사업을 진행했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr