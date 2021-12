현대엘리베이 현대엘리베이 017800 | 코스피 증권정보 현재가 42,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 93,999 전일가 42,000 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 예상 불가능한 북한의 행보에도…화해 가능성 주목하는 남북경협주'피크 아웃' 공포…이익 높아진 외국인 과매도 종목에 집중하라 증권플러스, 지난달 ‘2차전지’ 테마 강세 close 터는 나진전자월드 상가 취득을 결정했다고 10일 공시했다. 취득가액은 1004억3270만6800원이다. 목적사업 영위를 위한 부동산 취득이라는 설명이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr