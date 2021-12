제주 추자도서 호흡곤란 미성년 응급환자 ‘긴급이송’

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주시 추자도에서 기흉으로 인해 호흡곤란 증상을 호소한 미성년 응급환자가 제주해경에 의해 긴급이송됐다.

9일 제주해양경찰서에 따르면 전날 오후 3시 38분께 제주시 추자면 추자보건소로부터 흉통 및 호흡곤란 증상으로 방문한 A군(10대/남성/추자거주)을 X-Ray로 촬영해 진단한 결과 기흉으로 확인되며 제주 시내 병원으로 긴급이송이 필요하다는 신고를 접수받았다.

이에 제주해경은 추자도 주변 해역을 경비 중이던 제주해경 500t급 경비함정을 긴급 출동시켜 오후 4시 30분께 추자도 신양항 앞 해상에 도착했다.

4시 35분께 추자파출소 연안구조정으로부터 응급환자 A군과 보호자 1명을 인수해 제주항으로 전속 이동해 저녁 6시 9분께 제주항에 입항, 인근에 대기 중인 119구급차량에 안전하게 인계했다.

한편 올해 제주해경에서는 추자도에서 발생한 응급환자 31명 등 총 42명의 응급환자를 경비함정으로 안전하게 이송했다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr