2022학년도 수능 만점자는 1명…재수생·사탐 응시

수능 만점자 재수생 1명, 사탐 응시

[아시아경제 한진주 기자] 지난달 18일 치러진 2022학년도 대학수학능력시험에서 만점을 받은 수험생은 1명이었다.

9일 정부세종청사에서 열린 2022학년도 수능 채점 결과 브리핑에서 강태중 교육과정평가원장은 "만점자는 국어와 수학에서 만점을 받고, 절대평가인 영어와 한국사 1등급, 나머지 탐구에서 또한 만점을 받은 수험생을 가리키며 이런 조건을 갖춘 학생은 1명이었다"고 말했다.

해당 수험생은 졸업생이며 사회탐구에 응시했다. 평가원은 만점자의 구체적인 응시 과목명은 공개하지 않았다.

강 평가원장은 "수능에서 만점을 받을 잠재력을 가진 수험생은 적어도 수천 명에 이릅니다. 이 수천명이 모두 그 잠재력을 가졌지만 여러 가지 요인에 의해서 아마 그 만점의 행운을 잡은 수험생은 1명이 되었다고 생각한다"고 말했다.

작년 수능 만점자는 총 6명이며 재학생 3명, 졸업생 3명이었다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr