산업부·코트라, 글로벌 공급망 점검회의서 '핵심품목 모니터링·물류난 해소방안' 논의

9일 글로벌 공급망 점검 회의 화상 개최

반도체·이차전지 등 20개 우선 관리품목 중국 시장 동향 매주 보고키로

"공급망 연대·협력 파트너국 선별해 전략적 협력 촉진할 것"

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장과 유정열 대한무역투자진흥공사(코트라) 사장이 9일 주요국 해외 상무관과 코트라 무역관장이 참석한 가운데 '글로벌 공급망 점검 회의'를 화상으로 개최한다.

이날 회의에서는 요소(수) 대체 수입선 확보 현황을 점검하고, 핵심품목 수급 차질 가능성과 물류난 등 글로벌 공급망 병목 요인과 대응 방안을 논의한다.

요소의 경우 중국에서는 외교적 노력을 통해 기 계약분(1만8700t)중 1만6800t이 수출 검사를 통과했고, 정부는 해당 물량이 빠르게 국내로 입항될 수 있도록 물류와 통관 등을 지원하고 있다. 또 인도네시아·베트남·러시아 등 10여개국에서 민관합동 요소 수입다변화 추진협의체인 '요소얼라이언스'와 현지 공관, 코트라 협업을 통해 요소 6만6000여t, 차량용 요소수 922여만ℓ를 확보한 상태다.

조기경보 시스템(EWS) 가동과 핵심품목의 해외 시장 동향도 점검했다. 우선 현지공관과 무역관은 주력산업의 핵심 소재로 중국 의존도가 높고, 올해 들어 가격이 급등한 반도체와 이차전지 등 20개 우선 관리품목에 대한 '핵심품목 관리카드'를 작성해 매주 산업부 등에 보고하기로 했다. 여기에는 가격과 수급, 현지업계 동향, 수출국 정부정책, 국내 주요 수입기업 현황, 특이사항 등이 담긴다. 이와 함께 중국 외의 국가에서도 20개 우선관리품목에 대한 생산 능력 및 수급 동향 등 심층 시장조사를 실시할 계획이다.

정부는 미국 로스앤젤레스·롱비치 항만 및 내륙운송 적체와 해상운임 상승 등에 따른 글로벌 물류난이 내년까지 지속될 것으로 보고 있다. 이에 미국과 일본, 대만 등은 물류난 해소를 위해 물류정보 제공 확대, 국제선 입항 확대 인센티브 부여, 부두 혼잡 최소화 조치 등을 추진 중이다.

코로나19에 따른 경제활동 중단 및 글로벌 공급망 교란으로 각국 정부는 공급망 안정성·복원력 강화를 위해 양자·다자적 노력도 강화하고 있다. 우리 정부는 기구축된 57개국 자유무역협정(FTA) 네트워크를 활용, 전략적 공급망 연대가 필요한 국가를 추가 선별해 공급망 협력 네트워크를 확대하는 방안에 대해 논의하고 있다.

여한구 산업부 통상교섭본부장은 "올해 달성한 역사적 수출 성과를 이어가기 위해서는 무엇보다도 글로벌 공급망 리스크 해소 노력이 중요하다"며 "공급망 연대·협력 파트너국을 선별해 전략적 협력을 촉진하고, FTA 등 기존 제도를 활용하는 등 통상협력 차원의 지원 방안도 적극 검토할 계획"이라고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr