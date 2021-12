일동후디스, ‘하이뮨 락티움 이지슬립’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 일동후디스는 수면의 질 개선에 도움을 주는 건강기능식품 ‘하이뮨 락티움 이지슬립’을 출시했다고 9일 밝혔다.

하이뮨 락티움 이지슬립은 일동후디스가 50년 유아식 노하우를 담아 선보인 건강기능식품이다. 식품의약품안전처로부터 기능성과 안전성을 인정받은 우유에서 유래한 개별 인정형 수면 기능성 원료 ‘락티움(유단백가수분해물)’과 스트레스로 인한 긴장 완화에 도움을 줄 수 있는 기능성 원료 ‘L-테아닌’, ‘마그네슘’과 현대인의 필수 영양소 ‘비타민D’가 주원료다. 부원료로 소화흡수력이 뛰어난 ‘산양유’를 함유한 것도 특징이다.

락티움은 긴장 완화와 수면의 질 개선에 도움을 주는 원료로, 일동후디스는 글로벌 유가공 전문회사인 프랑스 인그레디아사의 독점 원료를 사용했다. 해당 원료는 미국식품의약국(FDA) 신약허가신청(NDI)에 등재돼 안정성을 입증 받았다. 또한 착색료, 스테아린산 마그네슘, HPMC 등을 일절 첨가하지 않았으며 한국 수면산업협회의 평가와 심의를 거쳐 ‘굿 슬립 마크’ 인증을 받아 안심하고 먹을 수 있다.

하이뮨 락티움 이지슬립은 ‘따뜻한 우유를 먹고 잠든 아이의 모습’에서 착안해 개발된 락티움 원료의 개발 히스토리와 같은 컨셉으로 락티움 건강기능식품 최초의 분말 타입으로 개발됐다. 잠들기 전 따뜻한 물에 타서 섭취하면 달달한 산양유맛 락티움을 맛볼 수 있다.

한편 일동후디스는 지난 8일부터 크라우드 펀딩 플랫폼인 와디즈 홈페이지와 모바일 앱을 통해 하이뮨 락티움 이지슬립 펀딩을 실시하고 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr