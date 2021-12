과기정통부, '인공지능 그랜드 챌린지 시상식' 개최

인공지능 그랜드 챌린지 최종 단계 진츨 10팀 선정

[아시아경제 구은모 기자] 과학기술정보통신부(과기정통부)는 9일 ‘2021 인공지능 그랜드 챌린지 시상식’을 개최했다고 밝혔다.

‘인공지능 그랜드 챌린지’ 대회는 제시된 문제를 해결하기 위해 참가자들이 자발적으로 진행한 사전 연구를 바탕으로 실력을 겨루는 연구·개발(R&D) 경진대회다. 올해 인공지능 그랜드 챌린지는 지난 6월 이후 열린 총 4개 대회에서 대회 주제에 따른 인공지능 연구자들의 문제해결 역량을 겨뤘다.

올해 인공지능 그랜드 챌린지에는 총 169개 연구팀이 참여해 성적에 따라 3차대회 3단계 1~3위팀, 4차대회 3단계 4개 분야별 1위팀, 5차대회 2단계 1~3위팀 등 총 10팀이 장관상을, 4차대회 3단계 분야별 2~3위를 차지한 8팀은 정보통신기획평가원(IITP) 원장상을 수상했다.

장관상을 수상한 10팀은 팀당 4억7500만원 이내의 후속 연구비를 지원받게 되고, 후속 연구를 바탕으로 내년 개최 예정인 인공지능 그랜드 챌린지 최종 단계에 참가할 수 있는 권한이 부여된다.

송경희 과기정통부 인공지능기반정책관은 “인공지능 그랜드 챌린지는 다양한 인공지능 분야 연구자들이 경쟁을 통해 한 단계 더 성장할 수 있는 기회의 장”이라며 “앞으로도 인공지능 그랜드 챌린지를 통해 인공지능 연구생태계가 더욱 활성화될 수 있도록 적극 지원 할 것”이라고 말했다.

