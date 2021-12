한화시스템, EBS와 메타버스 공공교육 플랫폼 구축키로

[아시아경제 정현진 기자] 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 15,050 전일대비 250 등락률 +1.69% 거래량 120,802 전일가 14,800 2021.12.08 09:46 장중(20분지연) 관련기사 한화시스템·트루윈 합작사 '한화인텔리전스' 창립…전장사업 출격한화시스템, 396억원 규모 흥국생명 차세대시스템 구축 계약“김포공항서 강남까지 10분” SKT, UAM 기반 수도권 공항셔틀 실증 성공 close ICT 부문이 한국교육방송공사(EBS)와 함께 메타버스 기반의 공공교육 서비스 개발에 나선다고 8일 밝혔다.

한화시스템은 EBS와 전날 경기도 고양시 일산 EBS 본사에서 메타버스 기반 교육 플랫폼 'EBS 메타캠퍼스' 구축 및 운영을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 MOU 체결로 한화시스템은 '메타캠퍼스'로 명명한 EBS의 메타버스 교육 플랫폼을 개발, 가상의 공공교육 공간을 구축하고 초중등 학습 콘텐츠와 서비스를 제공할 예정이다.

한화시스템은 클라우드 기반의 차세대 학습관리시스템(LMS)과 인공지능(AI) 브랜드 '하이큐브(HAIQV)' 플랫폼을 메타캠퍼스와 결합해 ▲영어·수학·경제교육 등 교과연계 학습 ▲환경 및 지구과학 실감형 교육 ▲실험 경험 및 직업 체험 서비스 ▲AI 학습활동 추천 및 학습활동 데이터 분석 기능 등을 개발한다.

두 회사는 내년에 메타캠퍼스 개발과 실증사업을 수행하며 2023년 초 정식 서비스를 오픈하고, 외국인과 다문화 가정을 위한 어학전문 교육까지 확대해 나갈 방침이다.

어성철 한화시스템 대표이사는 "AI·메타버스 교육 플랫폼을 통해 코로나 뉴노멀 시대의 학력저하 현상을 완화하는데 기여하고 상호작용과 교감도가 높은 양질의 학습지원 서비스를 제공하고자 한다"면서 "교육 현장에 새로운 패러다임을 제시하고 메타버스 교육 플랫폼 강자로 자리매김 할 것"이라고 말했다. 김명중 EBS 사장은 "교육격차 없는 메타버스 플랫폼을 조성하기 위해 한화시스템과 다방면의 협력을 기획 중"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr