처분 후 LG에너지솔루션 지분율 81.4%

[아시아경제 황윤주 기자] LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 711,000 전일대비 6,000 등락률 -0.84% 거래량 167,611 전일가 717,000 2021.12.07 15:30 장마감 관련기사 LG에너지솔루션 공모가 상단 30만원…공모액 최대 10조원LG화학 당뇨병치료제 '제미글로', 혈당 강하 효과 극대화 입증상승 반전 코스피...'2980선' 오름세 지속 close 은 자회사인 LG에너지솔루션의 주식 850만주를 2조1845억원에 처분키로 했다고 7일 공시했다. 처분 후 소유주식 수는 1억9150만주(81.84%)다.

회사측은 "LG에너지솔루션의 유가증권시장 상장에 따른 구주 매출 관련 사항"이라며 "신성장 동력에 투자할 재원 확보를 위해 주식을 처분하는 것"이라고 밝혔다. 처분 예정일은 내년 1월21일이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr