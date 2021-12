민주당 안 가는 호남 이용호, 尹 공동 선대위원장 맡는다

[아시아경제 이현주 기자] 전북 임실·순창·남원을 지역구로 둔 이용호 무소속 의원이 7일 국민의힘에 입당했다.

지난 달 15일 이 의원은 윤석열 국민의힘 대선후보와 조찬 회동 후 더불어민주당 복당을 철회한 바 있다. 당적을 바꾸기 보다는 김한길 전 민주당 대표가 이끄는 새시대준비위원회 합류 가능성이 거론됐으나 전격 입당했다. 이 의원은 추후 선대위 공동 선대위원장으로 활동하게 된다.

윤 후보는 "이 의원의 용기 있는 결단 감사드리고 환영한다"면서 "지역 감정을 타파하고 한국 정치 발전과 우리 당의 지지기반을 더 확대하는데 중요한 계기가 되고 특히 대선을 앞두고 천군만마를 얻은 것 같다"고 말했다.

이 의원은 "정치적 거취를 놓고 상당히 긴 기간 동안 숙고를 했는데 두 갈래 길에서 좀 더 어려운 길을 선택을 하기로 했다"면서 "지역 주민들은 익숙하고 편한 길을 갈 것을 기대했지만 저는 그게 꼭 옳은 길이라고 생각을 하지 않았다"고 했다. 이어 "험한 길이지만 옳은 길이라고 믿고 대한민국이 미래를 잘 대비하고 발전하기 위해서는 무엇보다도 지역 갈등을 완화하고 국민 통합을 하는 게 먼저라고 생각했다"며 "윤 후보를 믿고 윤 후보와 함께 이번 대선이 국민을 위한 나라가 될 수 있도록 하는데 미력이나마 최선을 다하겠다"고 강조했다.

또 "편 가름의 정치, 갈라치는 정치, 운동권 정치가 더 이상 계속 되어서는 안되겠구나 생각했다"면서 "지역을 기반으로 한 구대정치 지역 감정을 이용한 정치 역시 종식 되어야 한다고 생각했다"며 "이런 정치를 비겁하게 그냥 지켜 보는 것은 정치인으로서 도리가 아니라고 생각했다"고 말했다. 아울러 "상식이 통하는 나라를 만드는 그런 정치를 하고 싶어서 이자리에 왔다"고도 덧붙였다.

선대위는 환영일색으로 화답했다. 김종인 총괄 선대위원장은 "호남지역 득표율 확실히 올라갈 수 있도록 애써달라"고 당부했다. 김병준 상임 선대위원장도 "열렬히 환호한다"며 "좋은 징후가 확 오는 것 같다"고 했다. 이준석 대표는 "김종인 전 비상대책위원장 시절부터 호남에 대한 노력이 이러한 결과를 낸 것 아닌가 한다"면서 "같이 노력하겠다"고 말했다. 정진석 국회부의장도 "입당을 환영하고 (이 의원과는) 오랜 친구"라며 "큰 기여를 기대한다"고 했다.

이 의원이 입당하면 국민의힘 의석수는 총 105석이 된다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr