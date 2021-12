금호건설, ‘진천 금호어울림 센트럴파크’ 이달 분양

[아시아경제 류태민 기자] 금호건설은 충북 진천군 이월면 송림리에 조성되는 ‘진천 금호어울림 센트럴파크’를 이달 분양할 예정이라고 7일 밝혔다.

이 단지는 지하 1층~지상 20층 4개동 378가구(전용면적 76~84㎡)로 구성된다. 면적별 분양 가구 수는 ▲76㎡A 76가구 ▲76㎡B 39가구 ▲84㎡A 146가구 ▲84㎡B 117가구다.

전 가구는 남향 위주에 중소형 평면으로 설계됐다. 팬트리, 알파룸(일부 가구) 등을 조성하고 단지 내 중앙광장과 커뮤니티광장 등 다양한 휴식공간도 마련할 예정이다. 어린이집과 작은 도서관, 맘스테이션, 피트니스 센터 등의 커뮤니티 시설도 도입된다.

입지여건도 우수하다. 진광로, 이덕로 등을 이용해 진천군 내 이동이 쉽다. 평택제천고속도로 북진천 나들목, 중부고속도로 대소 분기점도 근거리에 있어 수도권 등 외곽으로 빠르게 이동할 수 있다. 지난 6월에는 수도권내륙선이 국가철도망 구축계획에 최종 포함돼 교통여건은 더 나아질 전망이다.

비규제지역 수혜를 누릴 수 있는 것도 장점으로 꼽힌다. 이 단지는 청약통장 가입 후 6개월 이상, 만 19세 이상이면 주택 수와 세대주 여부에 관계없이 1순위로 청약할 수 있다. 계약 후 바로 전매도 가능하다.

입주는 2024년 2월 예정이다. 주택홍보관은 진천군 진천읍 성석리 일대 들어선다.

