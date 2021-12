[아시아경제 김보경 기자] 프랜차이즈 카페 브랜드 '커피에반하다'가 크리스마스 시즌을 맞아 딸기를 테마로 한 신메뉴 '스트로베리 칸타빌레 시리즈'를 선보인다.

스트로베리 칸타빌레 시리즈는 새콤한 딸기와 부드럽고 고소한 우유의 로맨틱 하모니를 컨셉으로 출시됐다. 커피에반하다 관계자는 "사계절 스테디셀러인 딸기 음료를 제철인 겨울에 풍부한 맛을 다양하게 즐길 수 있도록 준비했다"고 전했다.

이번 신메뉴는 ▲딸기 과육과 우유에 달콤한 크림이 올라간 딸기슈페너 ▲우유 대신 두유가 들어간 딸기두유슈페너 ▲딸기티와 딸기주스 등 총 4종이다.

커피에반하다는 크리스마스 시즌 신메뉴 출시를 기념해 추첨을 통해 2만원 상당의 크리스마스 선물로 구성된 랜덤 박스를 증정하는 이벤트를 진행한다. 크리스마스 이벤트 관련 자세한 내용은 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 확인 가능하다.

