서울 소재 대학서 오미크론 의심 사례 잇따라…외국인 유학생 3명

[아시아경제 송승윤 기자] 서울 소재 대학에서 코로나19의 새로운 변이인 오미크론에 감염된 의심 사례가 연이어 나왔다.

5일 서울시에 따르면 오미크론 감염 의심 사례로 분류된 서울시 확진자 3명은 모두 서울 지역 대학교에 재학 중인 외국인 유학생으로 확인됐다. 2명은 한국외대, 1명은 서울대 재학생이다.

이들은 지난 주말 국내 첫 오미크론 확진자인 목사 부부가 다니는 인천시 미추홀구 교회를 방문한 것으로 파악됐다. 아직 확진 판정을 받은 것은 아니며 확진 여부는 6일 오전 중 나올 전망이다.

한국외대 서울캠퍼스는 이날 0시 기준 교내 코로나19 확진자 A씨가 오미크론 변이에 감염됐다고 총학생회에 알렸다. 하지만 A씨가 아직 오미크론 감염자인지는 정확히 확인되지 않은 것으로 전해졌다. 동대문구 관계자는 "코로나19 검사 결과 양성이 나온 건 맞다"며 "교회 방문 후 양성이 나와서 질병청에서 따로 오미크론 검사를 의뢰했고 아직 오미크론 감염인지는 확인되지 않았다"고 말했다.

유학생인 A씨는 지난 주말 미추홀구의 교회에 다녀왔으며 지난달 29일부터 이달 1일까지 사흘 간 학교 도서관 등을 오간 것으로 확인됐다. 방역당국은 A씨 동선을 토대로 도서관 같은 층 등에 있었던 학생 139명과 대면수업에 함께 참석했던 30명에게 유전자증폭(PCR) 검사를 받도록 안내했다.

