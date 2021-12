캠코, 인재개발원서 취업캠프 개최…"금융권 취업 도와드립니다"

[아시아경제 송승섭 기자]한국자산관리공사(캠코)는 3일 충남 아산시 캠코인재개발원에서 전국 42개 대학교 100명을 상대로 취업캠프를 열었다.

‘캠코 희망 리플레이 대학생 취업 잡이 5기 캠프’는 캠코가 2017년부터 진행하는 일자리지원형 사회공헌활동이다. 금융권 취업을 준비하는 대학생의 취업역량 강화가 목표다. 참가자는 3개월간 취업캠프에서 컨설팅과 면접코칭, 전문가 특강 등을 지원받는다. 신흥식 캠코 사장 직무대행도 직접 토크 콘서트에 참여했다.

신 사장 직무대행은 “참가 대학생들이 캠코가 마련한 프로그램들을 통해 금융권 취업에 성공하기를 바란다”며 “앞으로도 청년세대들이 바라는 알찬 프로그램들을 마련해 내실 있는 지원을 이어가겠다”고 전했다.

