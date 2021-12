"오미크론 번진다는데" 청소년 백신 접종률은 저조…전면 등교 괜찮을까

12~17세 백신 접종 완료률 24.9%에 불과…'전면등교'에 대한 시민들 우려 커져

교육부 "비상계획 마련하겠다", 방역당국 "예방접종 참여해달라"

정부, 3일 방역조치 강화방안 발표…사적모임 허용 인원 조정

[아시아경제 박현주 기자] 이틀 연속 신규 확진자 수가 5000명대에 육박하고, 코로나19 변이 오미크론 확진 사례가 국내서도 발견되면서 저조한 청소년 백신 접종률을 우려하는 목소리가 나오고 있다. 이런 상황에서 현재 등교율은 전국 평균 90.3%에 달해, 교육부의 전면 등교 기조가 기로에 섰다는 평가가 나온다.

지난 1일 교육부에 따르면 지난달 7∼20일 확진된 12∼17세 청소년 2990명 중 99.9%는 접종을 완료하지 않았다. 접종 미완료자 2986명 가운데 2761명(92.3%)은 접종을 아예 하지 않았고, 225명(7.5%)은 1차만 접종했다.

그러나 소아청소년 백신 접종률은 성인에 비해 저조한 수준이다. 이날 0시 기준 12~17세 청소년의 백신 접종률은 24.9%(1차 접종률 46.9%)인 반면 3일 기준 18세 이상 성인의 91.6%가 2차 접종을 완료했다. 특히 12~15세 186만556명 가운데 2차 접종까지 완료한 인원은 7.7%(14만2567명)에 그친다는 점에서 학교 내 감염 등을 우려하는 시선이 많다.

이를 두고 일각에선 연일 돌파감염, 부작용 사례가 잇따르자 학부모들 사이에 '백신 회의론'이 번진 것이란 분석이 나온다. 한국교원단체총연합회는 이날 입장문을 내고 "학부모들은 백신의 안전성이 보장되지 않고 부작용에 대한 국가의 책임 조치가 매우 미흡하다는 점에서 접종을 꺼린다. 이를 불식시키지 못하고 접종을 독려, 사실상 압박하는 행정만으로 접종률이 제고될지 의문스럽다"고 지적했다.

전국학부모단체연합도 지난달 30일 소아·청소년 백신접종 반대 기자회견을 열고 "코로나19 백신은 청소년에게 심각한 부작용을 유발할 수 있다"고 주장하며 "백신의 효과가 급격히 떨어지고 있는 상황에서 학생들에게 백신 접종을 강제하는 게 합리적이라 생각되는가"라고 반문했다.

소아청소년 등교와 관련 시민들은 불안함을 나타낸다. 초등학생 자녀를 뒀다고 밝힌 한 누리꾼은 댓글을 통해 "아이들 전면등교 유지 가능할까? 우리 아이가 다니는 학교는 과밀이라 (걱정된다)"며 "임상도 안 마친 백신을 아이들에게까지 강요하는 건 아닌 것 같다"고 말했다.

교육부는 학교 상황에 맞는 비상계획을 준비하겠다고 밝혔다. 유은혜 부총리 겸 교육부 장관은 이날 대국민 호소문을 통해 "전면등교는 대한민국 일상회복의 핵심"이라며 "청소년 백신접종을 높이면서 현재 상황에 적극적으로 대응하고 비상계획이 발표되는 중대한 상황에 대해서도 학교 밀집도의 단계별 조정 등의 비상계획을 마련하겠다"고 말했다.

이어 그는 "지난달 22일 전면등교 이후 전국적인 코로나19 확산 증가로 학생 확진자 숫자는 늘어났지만, 학교를 통해 감염된 비율은 전면등교 이전과 이후를 비교할 때 유의미하게 늘어나지 않았다"며 "다만 감염 경로 불분명 사례는 계속 증가해 지역사회 감염 위험이 높아진 점이 확인되고 있다"고 밝혔다.

방역당국은 계속해서 백신 접종을 독려 중이다. 정은경 질병관리청장은 이날 "소아·청소년은 예방 접종의 중요성이 강조되지 않은 측면이 있지만 새 변이 바이러스가 출현한 상황에서 개인과 가족의 안전을 지키기 위해 예방 접종에 참여해 달라"고 당부했다.

한편 정부는 일상에서의 감염위험을 낮추기 위해 방역 고삐를 죄기로 했다. 김부겸 국무총리는 3일 오전 정부서울청사에서 주재한 중앙안전재난대책본부 회의에서 다음주부터 4주 간 사적모임 허용 인원을 수도권은 최대 6인, 비수도권은 8인까지로 제한하는 내용의 방역조치 강화방안을 발표했다.

