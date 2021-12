이재명 "내 아들은 일진, 아내는 교사 뺨 때렸다?…명백한 가짜뉴스"

"특정 소수 언론, 사실이 아닌 것 알면서 보도하는 경우가 상당히 많이 있다"

[아시아경제 김소영 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 자신의 가족들에 대한 루머를 언급하며 "아들이 일진인데 제 아내가 학교에 가서 선생님 뺨을 때렸다는 낭설이 떠돈다. 명백한 가짜뉴스"라고 밝혔다.

이 후보는 2일 서울 양천구 목동 한국방송회관에서 열린 한국방송기자클럽 초청 토론회에 참석해 '언론 환경이 기울어진 운동장이라고 생각하느냐'는 질문에 이같이 답했다.

그는 "(기울어진 언론 환경이) 제게 한정된 문제라고 하기는 어렵다"며 "특정 소수의 언론은 확인되지 않은 정보를 전달하는 것은 차치하고 사실이 아닌 것을 알면서 보도하는 경우가 상당히 많이 있다"고 지적했다.

이어 "저에 관한 의혹이 참 많은데, 오늘도 우리 아들이 일진이고 제 아내가 학교에 가서 선생님 뺨을 때렸다고 하더라. 그런 낭설이 떠돌다가 그것을 취재해 보도한다는 얘기가 있다"고 전했다.

그러면서 "낭설이 떠돌다가 보도가 되는 건데 제가 부인을 해도 근거 없이 누가 했다고 보도를 하는 것"이라며 "민주적 의사결정에 심대한 훼손을 가하기 때문에 지적을 하는 것이다. 그 점에서 책임을 묻자는 것이지 언론의 일반적인 비평의 자유, 비판의 표현을 문제 삼지는 않는다"고 분명히 했다.

앞서 '열린공감TV'는 지난 1일 오후 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "최근 하나의 이상한 제보가 들어왔다. 바로 이 후보의 부인 김혜경씨에 관한 것이었다"며 "이 내용은 유명 극우 언론매체에서 해당 내용을 대대적으로 보도할 예정이고 준비 중이라고 했다"고 밝혔다.

매체는 "이 후보의 자제가 모 중학교에 다닐 때 소위 일진이었고, 학교에서 말썽을 피워 김혜경 씨가 학교를 방문해 교사와 상담하던 중 화가 나서 교사의 뺨을 때렸다는 제보에 대해 대대적으로 보도할 예정이라는 것"이라고 전했다.

다만 "취재 결과 해당 의혹은 허위사실이며 가짜였다"며 "실제 이 후보의 자제는 해당 중학교에 다닌 적도 없었다"고 했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr