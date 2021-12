광주도시철도공사, 올 해 최다 이용객에게 교통비 돌려준다

자전거·교통카드 등 '2021 고객사랑 페이백' 이벤트 개최

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주도시철도공사(사장 윤진보)가 코로나19 장기화 속에서도 방역지침을 철저히 준수하며 지속적으로 대중교통을 이용한 시민들에게 감사의 마음을 전한다.

공사는 지난 1월부터 이달 23일까지 교통카드 이용실적을 집계, 광주도시철도를 가장 많이 이용한 고객에게 선물을 증정하는 ‘2021 고객사랑 페이백’ 이벤트를 연다고 2일 밝혔다.

단, 무임교통카드와 해피아이교통카드는 집계에서 제외된다.

이벤트 참여를 희망하는 시민은 3일부터 23일까지 공사 홈페이지 공지사항이나 공사 블로그에서 신청서 양식을 다운 받아 교통카드 정보 등을 기재한 후 이메일로 제출하면 된다.

공사는 참여자 중 교통카드로 지하철을 가장 많이 이용한 일반 고객 1명과 청소년·어린이 고객 1명에게는 자전거를 각각 증정하며 차상위 순위자 18명에게도 5만원에서 3만원까지의 교통비가 충전된 교통카드를 전달한다.

윤진보 사장은 “올 한 해 동안 대중교통 활성화와 탄소중립 광주 구현을 위해 도시철도를 이용해주신 고객들께 감사의 말씀을 드린다”면서 “새해에도 안전하고 편리한 도시철도 운영을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr