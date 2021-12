[아시아경제 유현석 기자] 에쓰씨엔지니어링 에쓰씨엔지니어링 023960 | 코스피 증권정보 현재가 3,070 전일대비 55 등락률 +1.82% 거래량 216,475 전일가 3,015 2021.12.02 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-15일[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일[클릭 e종목]"SC엔지, EPC사업 수주 활황·셀론텍 카티졸 출시" close 은 이노베이션인덱스2호를 대상으로 70억원 규모의 제 3자 배정 유상증자를 결정했다고 2일 공시했다. 신주 발행가액은 2680원이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr