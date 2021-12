[포토]더드림에이치앤비, 강서구 저소득 주민 위해 손세정제 2만개 기부

[서울시 자치구 포토 뉴스]금천구, 고령자복지주택 사업 주민설명회 개최...채현일 영등포구청장, 신길교회 크리스마스트리 점등식 참석

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)는 2일 오전 구청장실에서 더드림에이치앤비(대표 유민상)로부터 ‘코로나19 극복’ 성품을 기탁받았다.

이날 전달받은 손세정제 2만개는 지역 내 홀몸어르신, 기초생활수급자 등 저소득 가정에 전달된다.

노현송 구청장은 “날이 추워지고 코로나 확진자도 급증하면서 도움의 손길이 필요한 곳이 많아졌다”며 “나눔의 손길을 내밀어주신 기탁자분께 깊이 감사드리며, 후원물품은 도움이 필요한 어려운 이웃들에게 잘 전달하겠다”고 말했다.

화장품 유통업체인 더드림에이치앤비는 지난해에도 저소득 주민을 위한 ‘코로나19 극복’ 성품을 기탁한 바 있다. 현재까지 기탁한 성품은 총 2600만 원에 달한다.

금천구(구청장 유성훈)는 1일 오후 4시30분 한내어르신복지센터에서 ‘독산13단지 고령자복지주택(복지시설·공동홈 복합건립)’ 사업 주민설명회를 개최했다.

금천구는 이날 그동안의 사업추진 경과와 설계 내용을 설명, 향후 실수요자인 주민들 의견을 듣는 시간을 가졌다.

고령자복지주택(복지시설·공동홈)은 금천구 독산13단지 내에 지하 1층부터 지상 7층까지, 연면적 2430㎡ 규모로 2022년2월 착공해 2023년에 건립될 예정이다.

지상 1층은 독산1동 주민센터 민원분소, 2~3층은 보건지소, 4~5층은 데이케어센터, 6~7층은 수요맞춤형 공공임대주택이 들어선다.

유성훈 금천구청장은 “이번 사업이 완료되면 고령자, 장애인 등 노약자분들이 편하게 주민센터를 이용, 공공의료서비스와 복지서비스를 원스톱으로 받을 수 있어 삶의 질이 향상될 것으로 기대한다”며 “이번 설명회에서 나온 주민들의 의견을 충분히 검토하고 반영해 최상의 서비스를 제공하겠다”고 말했다.

채현일 영등포구청장이 1일 오후 신길교회 크리스마스트리 점등식에 참석했다.

이날 점등식에는 김영주 ·김민석 국회의원, 고기판 영등포구의회 의장을 비롯한 구의원, 교회 관계자 등이 참석해 함께 트리의 불빛을 밝혔다.

성탄 트리는 신길역 광장에 설치돼 지역 주민과 방문객들에게 멋진 야경을 선사할 예정이다.

채현일 구청장은 “오늘 밝힌 트리의 불빛이 많은 구민들에게 위로와 희망의 빛이 되길 바란다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr