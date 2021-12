조원태 회장, 아·태 유력 항공전문지 선정 '올해의 인물'

아태 최초 항공전문지 '오리엔트 에비에이션' 선정

코로나19 위기 속 6분기 연속 흑자행진·아시아나항공 인수 결정 등 평가

[아시아경제 유제훈 기자] 조원태 한진그룹 회장이 아시아·태평양 지역 항공 전문매체로부터 '올해의 인물'로 선정됐다. 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)이란 위기 속에서도 화물영업 확대로 6분기 연속 흑자행진을 이끌고, 아시아나항공 인수를 결정하는 등 과감한 결단력과 리더십을 보였다는 평가다.

2일 한진그룹에 따르면 조 회장은 최근 아·태 지역 유력 항공전문지인 오리엔트 에비에이션(Orient Aviation)으로부터 '올해의 인물(2021 Person of the Year)'로 선정됐다. 오리엔트 에비에이션은 홍콩에 본사를 둔 아태지역 최초의 항공전문지로, 지난 1999년부터 매해 뛰어난 성과로 두각을 나타낸 아시아지역 항공업계 최고경영자를 선별해 올해의 인물로 선정해 왔다.

이번 올해의 인물 선정은 글로벌 항공업계가 코로나19란 사상 최악의 위기에 처한 상황에서 조 회장이 보여준 리더십 때문이라는 게 업계 평가다.

조 회장은 코로나19 초기 중국 우한 지역 교민들을 한국으로 수송하는 전세기에 동승하는 등 리더십을 보였고, 코로나19로 여객노선이 셧다운 된 상태에서 화물기단의 가동률을 높여 글로벌 대형항공사 중 유일하게 6분기 연속 흑자행진을 이어나가는 데 기여하기도 했다. 또 그는 글로벌 항공업계가 경영악화로 어려움을 겪는 가운데, '포스트 코로나' 시대를 대비해 아시아나항공 인수를 결정했다.

조 회장은 이번 수상에 대해 "이번 올해의 인물 선정은 코로나19란 불확실한 상황에서 임직원들의 헌신, 노력, 협업이 뒷받침 되지 않으면 불가능했던 일"이라며 "전혀 경험해 보지 못한 새로운 환경에 적응할 수 있도록 비즈니스 환경을 혁신하고 현명한 결정을 내려준 임직원 여러분께 감사의 말씀을 드린다"고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr