[클릭 e종목] “롯데정밀화학, 대체육 시장 관련 수혜 예상”

헤셀로스 부문의 성장도 기대 요소

키움증권 "롯데정밀화학 목표주가 11만7000원 유지"

[아시아경제 공병선 기자] 롯데정밀화학 롯데정밀화학 004000 | 코스피 증권정보 현재가 75,800 전일대비 2,300 등락률 -2.94% 거래량 283,355 전일가 78,100 2021.12.01 15:30 장중(20분지연) 관련기사 롯데정밀, 요소수 말고 믿는 구석 많아…中전력난이 오히려 호재 롯데정밀화학, 12월부터 요소수 생산 100% 풀 가동…"신동빈 회장 역할 커"롯데정밀화학, 차량용 요소수 5만8000t분 요소 확보 close 이 대체육 시장의 성장을 동력 삼아 성장할 것이란 관측이 제시됐다. 또한 셀룰로스 계열 헤셀로스 부문의 성장도 기대되는 요소다.

2일 키움증권은 롯데정밀화학의 투자의견 ‘매수’, 목표주가 11만7000원을 유지했다. 전일 종가는 7만5800원이다.

대체육 시장 관련 수혜가 발생할 것으로 전망된다. 지난해 세계 대체 단백질 소비는 1300만t으로 역대 최대 수준이었다. 하지만 이는 전체 동물성 단백질 식품 시장의 2%에 불과하며 2030년엔 6500만t으로 연평균 17% 이상의 성장률을 나타낼 것으로 예상된다. 코로나19 이후 건강, 환경, 동물 복지 등 사회·환경 부문의 지속가능성에 대한 관심이 커지고 있기 때문이다.

롯데정밀화학은 대체육 시장 및 의약용 코팅제의 성장을 고려해 올 상반기 1900t의 애니코트 생산시설 증설을 완료했다. 애니코트는 의약 및 식품, 식물성 캡슐 원료 등으로 쓰이는 물질이다. 롯데정밀화학은 내년 상반기까지 식의약용 생산라인을 더 늘려 2000t의 생산능력을 추가 확대할 계획이다.

헤셀로스 부문에도 투자하고 있다. 헤셀로스는 친환경 소재 원료로 시멘트 압출, 페인트, 세제 및 의약 등에 쓰이는 것으로 알려져 있다. 최근 롯데케미칼과 헤셀로스 3공장 위탁 생산 계약을 맡는 등 롯데케미칼 여수 사업장 부지에 연 1만t 생산이 가능한 공장을 지을 예정이다.

이동욱 키움증권 연구원은 “독점 공급 계약 등 때문에 롯데정밀화학의 헤셀로스 판매량은 현재 1만9000t에서 2023년 4분기 2만9000t으로 50% 이상 증가할 것”이라며 “솔루스첨단소재의 실적 개선 및 롯데이네오스화학의 높은 수익성 지속으로 롯데정밀화학의 올 4분기 세전이익은 영업이익을 상회할 것”이라고 관측했다.

