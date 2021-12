[e공시 눈에 띄네]코스피-1일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ GS건설=2454억원 규모 탄방동1구역 주택재건축정비사업 수주

◆ 일진머티리얼즈=자회사 아이엠테크놀로지에 520억원 규모 금전대여 결정

◆ 대상홀딩스=계열사 PT.Sintang Raya에 356억원 규모 채무보증 결정

◆ NAVER=자회사 네이버제트가 2236억원 규모 제3자 배정 유상증자 결정

