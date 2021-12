쌍용차, 11월 8778대 판매…"판매량 대폭 개선"

[아시아경제 이창환 기자] 쌍용자동차가 지난달 내수 6277대, 수출 2501대를 포함 총 8778대를 판매했다고 1일 밝혔다.

이는 전월 대비 83.7% 증가한 실적이다.

쌍용차 쌍용차 003620 | 코스피 증권정보 현재가 2,770 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,770 2021.12.01 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 쌍용차 인수지연에 '에디슨EV' 급락 [e공시 눈에 띄네] 코스피-3일쌍용차-에디슨모터스 M&A 양해각서 체결 법원에서 허가 close 는 부품 협력사와 공조를 통한 반도체 추가물량 확보 및 효율적인 생산라인 운영을 통해 출고 적체를 일부 해소하면서 판매량이 회복세를 보였다고 설명했다.

이어 1만2000대에 달하는 출고 적체 물량 해소를 위해 현재 1, 3라인 모두 특근 및 잔업 시행 등 총력 생산판매 체제를 유지하고 있다고 덧붙였다.

내수 판매는 더 뉴 렉스턴 스포츠&칸 등 전 모델이 고른 회복세를 보이며 올해 월 최대 판매 실적을 기록했으며, 전월 대비 90% 이상 증가했다.

특히 더 뉴 렉스턴 스포츠&칸은 올해 월 최대 판매인 3159대를 기록하며 전월 대비 80% 이상 증가했으나 여전히 4000대가 넘는 출고 적체가 남아 있는 등 내수 회복세를 이끌고 있다.

수출 역시 5000여대가 넘는 백 오더 중 일부 적체를 해소하며 전월 대비 66.7% 증가했으며, 전년 누계 대비로도 44.7% 증가하는 등 회복세를 이어 가고 있다.

회사 관계자는 “내수 판매가 올해 월 최대 실적을 기록했음에도 불구하고 아직도 출고 적체 물량이 줄지 않은 상황”이라며 “반도체 수급 부족 현상 극복을 위한 부품 협력사와의 공조 강화 및 효율적인 라인 운영을 통해 적체 물량을 최우선적으로 해소해 나가겠다”고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr