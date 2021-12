[아시아경제 유병돈 기자] 길거리에서 모르는 여성에게 묻지마 폭행을 가한 20대 여성이 경찰에 붙잡혔다.

서울 금천경찰서는 특수폭행 혐의를 받는 20대 여성 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 1일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 29일 오후 6시께 금천구 독산동의 한 길거리에서 20대 여성 B씨에게 다가가 머리를 때린 뒤 목에 흉기를 들이밀고 협박한 혐의를 받고 있다.

B씨 신고를 받고 출동한 경찰은 폐쇄회로(CC)TV를 통해 A씨의 인상착의를 확인하고, 주변을 수색한 끝에 A씨를 검거했다.

경찰은 "피의자와 피해자 조사를 모두 마친 상태"라며 "30일 구속영장을 신청했다"고 말했다.

