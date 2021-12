신동아건설 사장에 '현장통' 진현기 부사장

[아시아경제 김혜민 기자] 신동아건설은 1일 진현기 부사장을 사장으로 승진시키는 정기인사를 단행했다고 밝혔다.

진 신임 사장은 강원도 홍천 출신으로 1982년 신동아건설에 입사했다. 입사 이후 30여년 간 현장에서만 근무한 '현장통'이다. 기술본부 상무와 전무를 거쳐 2017년부터 부사장을 역임했다. 지난해 9월 '2020 건설기술인의 날 기념 유공자 포상'에서 은탑산업훈장을 수훈했으며, 올 2월부터 대표이사직에 오른 뒤 이번 정기인사에서 사장으로 승진했다.

신동아건설 관계자는 "급변하는 경영환경 변화에 맞춰 차기년도 경영전략을 조기 수립하고 조직 안정과 혁신을 위해 9명에 대한 승진인사를 단행했다"고 밝혔다.

다음은 이번 임원 인사 명단.

◆신동아건설

△승진

▶사장 진현기 ▶부사장 김세준

△상무 선임

▶감사RM 강창규 ▶업무 김연수 ▶개발사업5 임상우

△상무보 선임

▶인사총무 서상화 ▶분양/개발사업1 유재구 ▶CS/품질점검 유호혁 ▶김포신곡6지구 대지조성공사 정문섭

