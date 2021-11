CJ제일제당, 햇반컵반 구매하면 삼성전자 주식 1주 공짜

[아시아경제 임혜선 기자] CJ제일제당이 금융플랫폼과 손잡고 재테크에 적극적인 MZ세대와의 소통 강화에 나섰다.

CJ제일제당은 신한플러스와 함께 ‘빅(BIG) 빅(BIG) 이벤트’를 진행한다고 1일 밝혔다. ‘빅 빅 이벤트’는 ‘햇반컵반빅’ 구매시, ‘BIG(Bio, Internet, Game)’종목의 주식을 받을 수 있는 행사다. ‘햇반컵반’의 주요 소비층에 해당하는 MZ세대가 최근 주식 투자에 높은 관심을 보이고 있다는 점을 반영했다.

‘햇반컵반빅’ 제품 안에 들어있는 응모권을 통해 신한금융투자 계좌를 개설하면 CJ제일제당, LG화학, SK바이오사이언스, 네이버, 삼성전자 등 9가지 종목 중 한 종목의 주식 1주를 랜덤으로 받을 수 있다.

이벤트는 이달 2일부터 약 세 달 동안 100만개 한정 수량으로 운영된다. 이와 함께 신한 포인트를 받을 수 있는 이벤트도 진행한다. 응모권의 QR코드를 통해 신한플러스 이벤트 페이지에 접속한 후 응모코드를 입력하면 최대 3만점의 포인트를 받을 수 있다.

CJ제일제당은 올해 MZ세대를 위한 다양한 콘텐츠와 이벤트를 선보이며 '햇반컵반'의 브랜드 인지도를 높여가고 있다. 이는 지난 8월, CJ제일제당이 진행한 '햇반컵반' 브랜드 인지도 조사 결과로도 나타났다. 소비자 1000명을 대상으로 설문한 결과, 지난 2분기 '햇반컵반'의 브랜드 인지도는 지난해 동기 대비 10% 이상 증가했다. 특히, 지난 4월 배우 나문희를 모델로 기용해 선보인 유튜브 콘텐츠 '명탐정 컵반즈'가 가장 큰 인기를 끌었다.

한편 '햇반컵반BIG'은 MZ세대의 니즈를 적극 반영해 기존 '햇반컵반'에서 밥, 토핑, 소스양을 30% 늘린 제품이다. 지난 10월에, '김치삼겹덮밥', '간장삼겹덮밥', '치즈닭갈비덮밥' 등 3종을 추가적으로 선보여 총 7종으로 라인업이 확대됐다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr