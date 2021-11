LG에너지솔루션, 유가증권시장 상장예비심사 통과

[아시아경제 이민지 기자] 한국거래소는 LG에너지솔루션에 대한 유가증권시장 상장예비심사 결과 상장 적격으로 확정했다고 30일 밝혔다.

LG에너지솔루션은 지난해 12월 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 694,000 전일대비 18,000 등락률 -2.53% 거래량 395,074 전일가 712,000 2021.11.30 15:30 장마감 관련기사 '오미크론' 공포에 파랗게 질린 코스피·코스닥…2% 넘게 폭락코스피·코스닥 오후에도 동반 하락세…증시 변동성↑기관·외국인 순매도에 고꾸라진 코스피…2900선 거래 close 에서 분사해 설립된 2차전지 제조업체다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 694,000 전일대비 18,000 등락률 -2.53% 거래량 395,074 전일가 712,000 2021.11.30 15:30 장마감 관련기사 '오미크론' 공포에 파랗게 질린 코스피·코스닥…2% 넘게 폭락코스피·코스닥 오후에도 동반 하락세…증시 변동성↑기관·외국인 순매도에 고꾸라진 코스피…2900선 거래 close 이 지분 100%를 보유하고 있따. 회사의 연결 기준 올해 3분기 누적 매출액은 13조4125억원, 순이익은 8581억원이었다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr