[부고] 윤용철(SK 수펙스추구협의회 부사장)씨 부친상

[아시아경제 황윤주 기자] ▲ 윤성모(방산중학교 전 교장)씨 별세, 윤용철(SK 수펙스추구협의회 부사장)·용국(메가랜드㈜ 대표이사)·주영(강원경찰청 어린이집 교사)씨 부친상, 이영미·장영순씨 시부상, 김양림(고성군 대진초등학교 교사)씨 장인상 = 28일 오전, 삼성서울병원 장례식장 19호실, 발인 30일 오전 7시. ☎ 02-3410-6919

