전남대, 광주전남권역 교양교육 포럼 개최

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 전남대 교육혁신본부(본부장 차성현)는 오는 30일 오후 2시부터 온라인 실시간 화상(Zoom)에서 광주·전남권역 교양교육 포럼을 가진다고 29일 밝혔다.

이날 포럼은 '뉴노멀 시대, 지역상생을 위한 교양교육의 방향과 과제'를 주제로, 광주·전남권역 대학 간 교양교육 운영 현황과 발전 방향을 공유하고, 지역상생을 위한 미래지향적 교양 교육과정 방향을 탐색한다.

이번 포럼에서 이보경 한국교양기초교육원장은 주제강연을 통해 급변하는 사회와 교육 환경에 선도적으로 대응하기 위한 대학교육 변화의 필요성과 교양교육의 방향 및 과제에 대해 이야기한다. 또 조선대, 순천대, 전남대에서 각 대학의 교양교육 사례를 공유하고, 좌장과 주제강연자, 사례발표자, 포럼 참여자들의 종합 토의가 진행된다.

교양교육 담당자는 물론 관심있는 누구나 온라인으로 참여할 수 있다.

차성현 본부장은 "이번 포럼을 통해 시대를 선도하는 교양교육의 발전방안을 모색하고, 광주·전남권역 대학 간 네트워크를 활성화할 수 있는 소통의 장을 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

